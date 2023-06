Intervenuto a Sky Sport, De Grandis ha criticato la scelta del CT del Portogallo di non far partire Leao dal 1′ contro la Bosnia

«Non mi spiego perchè, pensavo che senza la presenza ingombrante di Cristiano Ronaldo che comincia ad essere discutibile, già dallo scorso Mondiale mi aspettavo una maggiore fiducia nei confronti di Leao. Questa non c’è stata, non so se per mancanza di sua personalità a livello Nazionale però secondo me si poteva puntare di più su di lui»

