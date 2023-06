Nel post partita di Gibilterra Francia, Deschamps ha rassicurato i tifosi del Milan sulle condizioni di Maignan dopo l’infortunio

«Essendo consapevole del valore dei sostituti non ho voluto correre rischi né schierando Dayot Upamecano e tantomeno Mike Maignan. Prossima partita Non ho ancora tutte le informazioni. A parte Camavinga, che ha preso una stampella, non ci sono problemi con i giocatori che erano in campo. Normalmente, Mike Maignan e Dayot Upamecano ci saranno. Avrò una scelta»

