Stefano De Grandis, ha così commentato a SkySport la situazione dell’Inter e del tecnico Simone Inzaghi: le parole

Stefano De Grandis ha così commentato e analizzato la situazione dell'Inter e del suo tecnico Simone Inzaghi dopo l'undicesima sconfitta in campionato. Le parole del giornalista a SkySport:

«L’Inter cammina sul cornicione. Da una parte la gloria se vai avanti in Champions, dall’altra rischi di fare un danno enorme finanziario se non ci va l’anno prossimo. Inzaghi cerca di mantenersi in piedi, ma rischia. È molto bravo nelle partite secche lui, individua il punto debole degli altri e lavora su quello. Meno bravo quando ci sono degli imprevisti durante la gara, per esempio non cambia mai il sistema di gioco. 11 ko in Serie A sono difficili da giustificare, non è solo sfortuna»

