Riccardo Trevisani ha così parlato della situazione in casa Inter e in modo specifico degli attaccanti Lukaku e Correa

Riccardo Trevisani ha così voluto esprimere la propria opinione sulla situazione in casa Inter, in modo particolare sugli attaccanti Romelu Lukaku e Joaquin Correa. Le sue dichiarazioni a Pressing su Mediaset:

LUKAKU – «Secondo me le colpe vanno divise però dividiamole: se la squadra non riesce ad avere lo stimolo di giocare quando non è centrata sugli 11 titolari. I problemi quando la squadra cambia in 4-5-6 elementi, oggi non c’è una gerarchia degli attaccanti. Nelle ultime 6 partite giocate da Lukaku l’Inter ha fatto 1 punto e Lukaku continua a giocare ed essere visto come il Messia»

CORREA – «Gioca Correa e non dà un motivo per essere confermato in campo e continua a giocare. Premio in caso di quarto posto? Questa è la cosa più grave in assoluto: se c’è bisogno di motivare con un premio dei giocatori di una rosa che parte per vincere il campionato, allora lasciamo stare. Ha una media punti ridicola, i giocatori non vanno tutelati così»

