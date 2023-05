Stefano De Grandis parla così del momento del Milan in vista del finale di stagione. Le sue dichiarazioni a Sky Sport

«Ci sono sei squadre in sei punti, che nel weekend giocheranno tutte contro. In questa settimana si giocano tutto, sarà una giornata pesante e si giocherà prima del derby di Champions League fra Milan e Inter. Le milanesi dovranno stare attente anche alle formazioni che manderanno in campo. Poi c’è il discorso della Juventus e qualcosa può cambiare in classifica. Il Milan però è tornata una squadra che ottiene il risultato.»

