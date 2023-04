Il giornalista Stefano De Grandis ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Simone Inzaghi dopo la sconfitta in Inter-Fiorentina

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis ha espresso il proprio pensiero su Simone Inzaghi dopo la sconfitta rimediata dall’Inter contro la Fiorentina.

LE PAROLE DI DE GRANDIS-: «Decima sconfitta stagionale, è strano che venga messo in discussione un allenatore che ha vinto la Supercoppa e la Coppa Italia e che è ai quarti di Coppa Italia e di Champions ma la verità è che il campionato dell’Inter è molto deludente. Se è molto probabile che Inzaghi non sarà l’allenatore dell’Inter, c’è da dire che sta rischiando anche adesso l’esonero. Rispettiamo il lavoro di Inzaghi ma la stagione è evidentemente in chiaroscuro, tutti ci aspettavamo un altro tipo di campionato o che l’Inter andasse tranquillamente in Champions».

