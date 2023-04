Importanti aggiornamenti di mercato per l’attacco dell’Inter in merito alla trattativa per acquistare Mateo Retegui

L’Inter rimane in prima fila per la corsa ad acquistare Mateo Retegui. Il cartellino del centravanti in estate sarà diviso tra Boca Juniors e Tigre, ma sarà quest’ultima ad avere maggior potere decisionale per le trattative di cessione. A riportare importanti aggiornamenti sulla trattativa con i nerazzurri è la Gazzetta dello Sport.

Sulla rosea si legge: «Il club di viale della Liberazione è nella stessa situazione del febbraio 2018 quando, anticipando la concorrenza, acquistò Lautaro Martinez dal Racing per 17 milioni più tasse, bonus e percentuale sulla futura rivendita. Anche stavolta ha un “patto” con il calciatore e la sua famiglia oltre a un’intesa di massima sulla cifra da pagare al Tigre (circa 18 milioni). Acquistare per una cifra “bassa” (viste quelle che circolano sul mercato degli attaccanti…) l’attuale numero 9 della Nazionale potrebbe essere una prospettiva allettante. I dirigenti nerazzurri dovranno valutarla nell’arco di un paio di settimane perché la concorrenza pressa e, solo chiudendo l’affare con le firme sui contratti, può essere messa fuori gioco».

La concorrenza per il centravanti italo-argentina infatti non manca, soprattutto da parte di Milan, Napoli, Lazio, Atletico Madrid, Eintracht Francoforte e West Ham.

L’articolo Inter-Retegui: accordo di massima trovato col Tigre e intesa con la famiglia: le cifre proviene da Inter News 24.

