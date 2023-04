L’ex calciatore ed allenatore Marco Tardelli ha analizzato il momento dell’Inter e di Simone Inzaghi dopo la sconfitta con la Fiorentina

Intervenuto a ‘90esimo minuto‘ su Rai 2, Marco Tardelli ha detto la sua sull’Inter di Simone Inzaghi dopo la sconfitta rimediata contro la Fiorentina.

LE PAROLE DI TARDELLI-: «L’unica cosa che si può imputare a Inzaghi è che non è riuscito a cambiare quest’atmosfera, una brutta atmosfera che piano piano andava sempre più aumentando. Tante colpe ce le hanno anche i giocatori: i gol che hanno sbagliato, l’atteggiamento che mettono nell’andare in campo. Non è l’atmosfera giusta per poter vincere il campionato. Inzaghi secondo me ha anche un problema con Lukaku: ha sbagliato a buttarlo dentro quando non era in condizione. Esonero anticipato? Marotta non ha mai cambiato in corsa gli allenatori, forse una volta alla Sampdoria. Io credo sia inutile cambiare, poi chi prendi?».

L’articolo Tardelli: «Inzaghi ha una sola colpa, ma tante ce le hanno anche i giocatori» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG