Stefano De Grandis analizza la lotta a distanza tra Juve ed Inter per lo Scudetto: le parole del noto giornalista sulla sfida

Negli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis ha detto la sua sulla lotta Scudetto tra Juve ed Inter.

LE PAROLE – «Juve e Inter sono gemelli diversi, nel senso che si può vincere in maniera diversa, attaccando dal primo minuto come l’Inter, bellissima nel primo tempo con l’Udinese, o come la Juve che è speculativa, certamente più brutta. La squadra di Allegri ti lascia sfogare e poi il gol lo fa. Io sono convinto che l’Inter sia più forte, ma questo non significa che la Juve non stia dimostrando di poter arrivare fino alla fine. Se fai 9 clean sheet in14 partite vuole dire che farti gol è difficile, anche se l’Inter ha una difesa migliore».

