Sergio Brio, ex difensore della Juventus, si schiera a difesa di Massimiliano Allegri per le critiche ricevute sul gioco di squadra

Nella sua intervista a La Stampa, così Sergio Brio ha parlato della Juve di mister Allegri.

OBIETTIVO SCUDETTO – «Secondo me si, non ho dubbi. Credo che Allegri stia facendo un grandissimo lavoro, ha compattato la squadra e sta tirando fuori li massimo da ogni giocatore a sua disposizione. C’è chi dice che si difende troppo, io dico che si difende bene, le stesse cose le dicevano sulla Juve di Trapattoni e poi abbiamo vinto tutto. E vogliamo ricordare l’Inter del triplete? Comunque la Juve per lo scudetto c’è, non giocare le coppe europee alla lunga potrà diventare un fattore positivo. E poi vedo margini di miglioramento».

