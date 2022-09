De Grandis: «La più pronta per reggere il ritmo europeo è il Milan». Le parole del giornalista

Stefano De Grandis ha parlato ai microfoni di Sky Sport delle italiane in Champions League. Ecco le parole del giornalista:

«La più pronta per caratteristiche fisiche è il Milan che ha Leao che ha tutto per reggere il ritmo europeo. È una squadra che non da punti di riferimento, ha grande autostima e maggiore consapevolezza. La seconda squadra che mi piace è il Napoli: Kvaratshkelia ha più gamba di Insigne. Al di là delle difficoltà obiettive dei gironi, e il più difficile è quello dell’Inter, Milan e Napoli si fanno preferire».

The post De Grandis: «La più pronta per reggere il ritmo europeo è il Milan» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG