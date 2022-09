De Grandis: «Leao merita di giocare di più con il Portogallo». Le dichiarazioni del giornalista a Sky Sport

Stefano De Grandis ha commentato il rendimento di Rafael Leao con la maglia della Nazionale portoghese. Le sue dichiarazioni a Sky Sport.

«Come ho già detto, per me è un fenomeno. È vero che gli altri sono bravi, ma Leao è stato il leader di una squadra in Serie A. Merita, grazie al suo strapotere fisico, di giocare di più.»

