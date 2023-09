Stefano De Grandis, noto giornalista, ha commentato il girone Champions League del Milan: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Stefano De Grandis ha commentato:

Il girone del Milan non è facilissimo ma è giusto non considerarlo insormontabile. Il Milan ha iniziato bene il campionato, con giocatori che fanno la differenza. Pioli, poi, è diventato un signor allenatore come lavoro sul campo

