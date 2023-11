De Grandis su Lecce Milan: «I rossoneri si sono distrutti mentalmente». Le parole del giornalista sul match

Il giornalista De Grandis ha analizzato il pareggio per 2-2 tra Lecce e Milan negli studi di SkySport.

PAROLE – «Contro il Lecce, in 35 minuti il MIlan ha fatto due gol e dominato con la partita in tasca. E a un certo punto, prendendo un gol da calcio d’angolo, si rovina e distrugge mentalmente: va nel panico. Toglie certezze al Milan come le aveva tolte dopo il primo tempo fantastico a Napoli. C’è un problema di gestione, non ha un regista. Ogni volta che Pioli cambia le sue certezze, va in difficoltà».

