Sono queste le parole di Stefano De Grandis a Sky Sport, ecco cosa dice sul Milan ma soprattutto su Rafael Leao.

Ecco le parole di Stefano De Grandis, ecco cosa dice a Sky Sport sul Milan ma soprattutto su Rafael Leao: “Può sicuramente migliorare nella capacità di giocare a calcio, tanto è vero che qualche volta, a sorpresa, Pioli l’ha lasciato fuori. Sicuramente Leao può sia fare quello e sia essere dentro la partita per più tempo, essere più decisivo, più concentrato, più presente: a volte si assenta.”

Conclude così il giornalista: “Detto questo, non so se per Leao si possa parlare, come per Theo e per Giroud, di stanchezza Mondiale. È più una delusione post Mondiale. È andato in Qatar come re del calcio italiano e ha fatto panchina. E anche quando è stato bocciato Cristiano Ronaldo non è stato lui ad essere scelto. È stato un pochino colpito nell’autostima.“

