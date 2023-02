Durante la conferenza stampa pre derby tra Milan e Inter, Stefano Pioli parla così di Ibrahimovic che è anche escluso dalla lista Champions.

Stefano Pioli, tecnico del Milan spiega come sta Ibrahimovic in conferenza stampa: “L’unione di intenti c’è sempre stata, giocare come abbiamo giocato negli ultimi 3 anni è stata una scelta precisa. Ora abbiamo deciso di soffermarci sui nostri errori per migliorarli. Ibrahimovic? Sempre avuto un’importanza tangibile, ieri con noi ha fatto una piccola parte, purtroppo per lui le due partite col Tottenham arrivano presto e non sappiamo quando sarà al 100%. Spero che possa tornare ai suoi livelli, sta provando a rientrare e spero per quello che sta facendo che possa tornare a giocare al suo livello.“

Conclude parlando delle critiche: “Le critiche non sono eccessive, per le ultime partite ci stanno. Solo le persone mediocri non si mettono in discussione, sono pronto a migliorare. Sono ancora più convinto di allenare un gruppo speciale e non normale. Qui c’è unione di intenti, sono molto positivo nei confronti della mia squadra. Non si è perso lo spirito ma dobbiamo dimostrarlo, questo è sicuro.“

