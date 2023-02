Sono queste le parole di Stefano Pioli, ecco cosa dice l’allenatore rossonero in conferenza stampa in vista del derby tra Inter e Milan.

Ecco le parole di Stefano Pioli, discute così in conferenza stampa di Milan e Inter, l’allenatore rossonero: “Abbiamo preparato il nostro piano partita soprattutto rispetto alle ultime gare e a quella di Supercoppa. Era tanto che non ci allenavamo insieme, abbiamo sfruttato il momento. Non se combacia anche la data con quella dell’anno scorso, ma quella di domani è un grande opportunità e dobbiamo coglierla. Credo tuttora che si gioca la domenica per come ci si allena, a noi ultimamente non ci è riuscito ma l’ultima per noi è stata un’ottima settimana di lavoro.“

Conclude così: “Abbastanza semplice fare l’analisi della finale di Supercoppa Italiana, gli episodi a favore o sfavore possono indirizzare la gara. Abbiamo preso gol su 3 palle inattive e abbiamo lavorato su quelle. Il Milan arriva sicuramente peggio dell’Inter, in Coppa siamo pari, in campionato abbiamo ancora l’opportunità di fare meglio di loro.“

