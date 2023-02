La nuova Juventus si comincia a comporre, tanti giovani, molti i rientranti dei prestiti, scopriamo chi potrebbe far parte della rosa.

I giovani bianconeri sono pronti a far parte della rosa della Juventus del prossimo anno, che resteranno anche in caso di assenze di Coppe Europee. Il centrocampo dei bianconeri vedrà la sicura dipartita di Rabiot a scadenza di contratto e di Paredes che non sarà riscattato dal PSG per mancanza di prestazioni davvero convincente. Questi due ruoli potrebbero già essere coperti con il ritorno di Rovella (sicuro) e di uno tra Filippo Ranocchia e Nicolussi Caviglia.

In difesa Cuadrado lascerà a zero, così come forse Alex Sandro (c’è in bilico il rinnovo automatico ad un certo numero di presenze). Cambiaso a destra è un ritorno già pronto, mentre al centro potrebbe fare la sua comparsa De Winter dall’Empoli. Tra i giovani primavera da sottolineare Mancini e Yıldız per l’attacco.

