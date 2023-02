L’ex calciatore Stefano Impallomeni parla così al Macaranà su TMW Radio ecco cosa dice sulla Juventus dopo la Lazio.

Ecco le parole dell’ex giocatore Stefano Impallomeni che discute così a TMW della Juventus, dopo la vittoria contro la Lazio: “Ho visto una Juve orgogliosa come contro l’Atalanta. Ha fatto vedere che è una squadra che non molla. La Juve ha meritato, ma rimane il dubbio sul fatto che questa Lazio, quando deve fare il salto di qualità, non lo fa per qualche motivo. Ho visto giocatori sottotono, un Immobile ancora non pronto, Milinkovic-Savic che entra e perde troppi palloni. Complimenti alla Juve, con tutto quello che sta accadendo è come se non stia succedendo nulla ed è un modo per concludere la stagione in modo dignitoso.“

Giovanni Guardalà su Sky Sport 24 parla così: “Non basta questa partita per dichiarare la Juve guarita, ma è uno step importante per verificare che le scorie di quello che sta accadendo fuori le sta eliminando. Ora servono conferme in campionato e Europa League.“

