Dal sito ufficiale dei rossoneri si festeggia la 200 esima presenza di Davide Calabria con il Milan, Maldini lo premia con una medaglia.

Paolo Maldini ha donato la medaglia delle 200 presenze a Davide Calabria con il Milan, ecco le parole del dirigente da come riportato da milannews.it: “Questa è una medaglia che dono ancora con più piacere perché è per un ragazzo che è nato nel nostro settore giovanile, arrivato a soli 11 anni e devo dire che questo è un grande orgoglio per chi ha fatto una strada simile alla tua. Sei il numero 66 nella classifica delle presenze nella storia del Milan e ad una presenza ci sono 4 leggende come Battistini, Rijkaard, Van Basten e Bonera. Complimenti!.”

Davide Calabria commenta così: “È un grande orgoglio per me. Ora torniamo a lavorare però, che dobbiamo tornare a sorridere e a vincere“.

