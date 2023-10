Il giornalista Stefano De Grandis si è espresso a Sky Sport sul campionato dell’Inter e sull’impatto devastante di Thuram

Il commento di De Grandis dopo Inter–Roma:

«Thuram? Non sbaglia mai uno scarico, non sbaglia mai la scelta. È stato preso per completare la batteria di centravanti, ma dopo la vicenda Lukaku è diventato titolare fisso. Contro la Roma fa meglio di Lukaku, ma non per colpa di Romelu: i giallorossi sono stati troppo timidi, e non l’hanno accompagnato adeguatamente. Tra le candidate allo Scudetto, continuano a sembrarmi i più attrezzati»

L’articolo De Grandis: «Thuram non sbaglia mai. Inter? Per lo scudetto…» proviene da Inter News 24.

