Massimo Orlando si è espresso a Tmw Radio sul campionato disputato dall’Inter e sulla mancata sanzione per Calhanoglu contro la Roma

Orlando si è espresso a Tmw Radio sul mancato rosso a Calhanoglu durante Inter-Roma:

«Che l’Inter sia la più forte del campionato lo diciamo tutti, che la Roma abbia delle attenuanti è altrettanto vero. Era scontato che potesse vincere l’Inter. Napoli e Milan le trovo in difficoltà, soprattutto i rossoneri. Per me sì. Da regolamento è così. Accelera e va intenzionalmente a piedi uniti»

L’articolo Orlando: «Calhanoglu era da rosso. Inter? E’ la più forte» proviene da Inter News 24.

