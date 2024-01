Il giornalista Stefano De Grandis, ha fatto il punto sul Milan sottolineando l’involuzione avuta da Rafael Leao rispetto a due anni fa

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis non risparmia le critiche a Rafael Leao. Il giornalista tira le orecchie al numero 10 del Milan, sottolineando l’involuzione vissuta dal portoghese rispetto a due anni fa.

SU LEAO – «È indubbio che Leao abbia tanti talenti: esuberanza fisica ed eccellente qualità tecnica. Rispetto a quello che aveva fatto due anni fa, nell’anno dello scudetto, mi aspettavo una progressione maggiore, più significativa. A volte cerca la giocata d’effetto invece di essere pratico, che non significa che non sia bravo, ma a volte dimentica come si gioca a pallone. Dal punto di vista della concretezza e della capacità di decidere qualcosa ha perso».

