Le dichiarazioni di De Ketelaere dopo aver segnato il suo primo goal in Serie A portando l’Atalanta alla vittoria contro il Sassuolo

Ai microfoni di DAZN, l’attaccante dell’Atalanta De Ketelaere ha rilasciato delle dichiarazioni dopo il suo primo goal con la maglia nerazzurra contro il Sassuolo.

LE PAROLE – «Ho aspettato a lungo sensazioni come queste, volevo segnare e sono contento che sia servito per vincere la partita. Gasperini? Sono venuto a Bergamo anche per imparare da lui. Mi piace il suo modo di giocare, sono venuto anche per questo. L’Atalanta è una grande squadra e voglio fare bene».

