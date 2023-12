De Ketelaere ha già dimenticato il Milan? «Sarei felice di crescere all’Atalanta». Le parole del nerazzurro

L’attaccante belga De Ketelaere è andato nuovamente a segno in Serie A con la maglia dell’Atalanta. Ecco cosa ha detto ai microfoni di DAZN nel post-partita e del possibile ritorno al Milan.

POSSIBILE RISCATTO – «Sto bene qua, sarei felice di cresce qui ma siamo a dicembre e non penso alla prossima stagione».

SUL MOMENTO – «La vittoria con il Milan ci ha dato fiducia, in Polonia, con tanti giovani, vincere per 0-4 ci ha caricato. Oggi abbiamo segnato, in rimonta, altri quattro gol e ci fa vede in vista delle prossime partite».

The post De Ketelaere ha già dimenticato il Milan? «Sarei felice di crescere all’Atalanta» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG