Domani sera in Milan Atalanta, De Ketelaere tornerà a San Siro da avversario, in estate il sempre più probabile riscatto da parte dei bergamaschi che può far felici tutti

Per Charles De Ketelaere il tempo sembra essersi fermato per un momento e poi ripartito. La breve parentesi al Milan, vissuta solo come intermedia negativa tra la maglia neroazzurra del Bruges e quella dell’Atalanta, con cui è tornato ad essere quello visto e apprezzato in Belgio.

Le colpe non sono da attribuire soltanto a Pioli – che gli ha affidato le chiavi tattiche di qualsiasi ruolo in attacco – ma anche a lui che forse non ha saputo gestire la pressione di un palcoscenico così importante e imponente come quello di San Siro.

Ora in quello stadio ci tornerà ancora una volta da avversario – dopo quei quarti di finale di Coppa Italia che hanno sorriso ai bergamaschi – lecito attendersi nuovi fischi da parte di chi lo ha accolto prima con entusiasmo e poi si è ritrovato deluso dal suo rendimento, che è finito per essere una delle cause dell’ addio di Maldini, reo di un investimento troppo oneroso che il campo non ha saputo ripagare.

Tecnicamente De Ketelaere è ancora un giocatore dei rossoneri ma i 10 gol stagionali aggiunti ai 7 assist, con almeno altre 17 partite da giocare in tutte le competizioni, lasciano pensare che siano numeri che convinceranno l’Atalanta a riscattarlo.

Una somma che probabilmente il calciomercato Milan userà per stanziare un tesoretto per rinforzare il proprio attacco, affiancando o sostituendo Giroud – piace Zirkzee su tutti – vista anche la troppa discontinuità di rendimento nel reparto dei vari Okafor, Chukwueze e Jovic.

Uno scenario che, salvo sorprese, dovrebbe verificarsi nella sessione estiva per la felicità di tutti gli interpreti coinvolti, tifosi rossoneri compresi, pronti a gridare a squarciagola il nome del loro prossimo nuovo idolo, magari olandese.

