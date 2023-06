Il Milan si sta muovendo in vista del prossimo calciomercato estivo non solo in entrata ma anche in uscita. Il club apre alla cessione di De Ketelaere

Il Milan si sta muovendo in vista del prossimo calciomercato estivo non solo in entrata ma anche in uscita.

Secondo quanto riportato da Daniele Longo il club apre alla cessione di De Ketelaere dopo appena un anno dal suo arrivo in rossonero

The post De Ketelaere Milan: la clamorosa scelta del club, cosa sta succedendo appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG