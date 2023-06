In casa Milan in chiave mercato tiene banco il futuro di De Ketelaere. Spunta un nuovo scenario in tal senso

secondo quanto riportato da Calciomercato.com il club rossonero spera in un grande Europeo u21 in maniera da rilanciarlo anche agli occhi di possibili pretendenti, ma soprattutto avrebbe aperto alla possibilità di lasciarlo partire anche in prestito.

