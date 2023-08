De Ketelaere Milan: spunta un nuovo club interessato! Le novità. Non c’è il Marsiglia, come si è evinto in queste ore

Il Milan cerca nuove destinazioni per Charles De Ketelaere. Il giocatore rossonero non rientra più nei piani di Stefano Pioli e Furlani e Moncada attendono offerte per il trequartista.

Secondo quanto riportato da Danielo Longo su Twitter, non c’è il Marsiglia, come scriveva La Gazzetta dello Sport stamattina. C’è una squadra spagnola sul giocatore belga, che è fortemnete interessata: è il Real Sociedad la squadra.

