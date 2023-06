Dopo una stagione deludente De Ketelaere è sul mercato. Il sostituto in rosa per il Milan potrebbe arrivare dall’Empoli

Dopo una stagione deludente De Ketelaere è sul mercato. Il sostituto in rosa per il Milan potrebbe arrivare dall’Empoli:

se da una parte l’ormai partente Brahim potrebbe esser sostituito da Kamada, come riportato da TMW si continua a seguire Baldanzi. Per il momento per il trequartista impegnato ai Mondiali U20 con l’Italia si rimane nella fase di gradimento ed interesse: l‘Empoli chiede tra i 15 e i 20 milioni di euro

The post De Ketelaere sul mercato: il sostituto può arrivare dall’Empoli appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG