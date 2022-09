De Ketelaere, zero tiri in porta in sette partite: ma Pioli è soddisfatto del rendimento del belga

Come scrive La Gazzetta dello Sport Charles De Ketelaere non ha tirato neanche una volta in porta nelle prime sette apparizioni, di cui 4 da titolare, con la maglia del Milan. Charles deve entrare a pieno negli schemi d’attacco e di conseguenza risultare più incisivo. È una normale fase di inserimento, sarebbe stato strano il contrario. Pioli è soddisfatto del belga e lo considera un riferimento per il futuro della squadra.

