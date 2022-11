Sono queste le parole a TMW dell’ex primavera dell’Inter, De La Fuente che ha voluto ricordare i suoi trascorsi in nerazzurro.

Ecco le parole di De La Fuente che ha ricordato i suoi trascorsi in nerazzurro alla primavera dell’Inter, così su TMW: “Sono arrivato all’Inter dal Racing Santander, quando ero ancora solo un niño. Non puoi dire di no se ti chiama una società del genere e per me è stato uno di quei treni che passano solamente una volta nella vita. Ho vissuto i miei tre anni nelle giovanili dell’Inter come un sogno, è stato tutto facile.“

Conclude così: “Era tutto nuovissimo per me, ho affrontato quella avventura con grande voglia e ho avuto la fortuna di giocare nell’élite del calcio giovanile. Sono contento che sia andata bene e mantengo un ricordo molto positivo di tutti coloro che ho incrociato in nerazzurro, a partire dal mio amico Kovacic. Da quel momento è passato però molto tempo e, dopo le esperienze in patria con Atletico Madrid, Alavés, Logroñes e Malaga, oggi sono fiero di ciò che abbiamo fatto col Pachuca“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG