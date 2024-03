De Laurentiis attacca, la Juve snobba il presidente del Napoli. La posizione del club dopo le dichiarazioni del patron azzurro

Come capita ormai ad ogni vigilia di Napoli–Juve, De Laurentiis è tornato a provocare il club bianconero.

E la Juventus? Non replica, come già successo in passato, decidendo così di snobbare le dichiarazioni di ADL rilasciate nella giornata di ieri. Come riferito da Tuttosport, solo Allegri potrebbe replicare nel pre o post partita se stuzzicato sull’argomento.

