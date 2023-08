Aurelio De Laurentiis lancia un avvertimento a tutte le rivali per la lotta Scudetto: le dichiarazioni del presidente del Napoli

Intervistato da Sky Sport, Aurelio De Laurentiis ha così fissato gli obiettivi del prossimo anno del suo Napoli.

LE PAROLE – «Il mio sogno è quello di ripetere la stagione che abbiamo appena terminato. I sogni sono sempre bellissimi, danno sale alla vita e quindi non vanno tolti per non darle un sapore sciapo. Noi dobbiamo sempre sperare di ripetere un campionato straordinario, tutti dovranno impegnarsi per onorare al meglio la maglia».

