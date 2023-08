Guaio Hojlund per il Manchester United: il danese non potrà disputare più di una partita a settimana

Secondo quanto scrive il Daily Mail, il Manchester United dovrà fare i conti con un serio problema riguardante Rasmus Hojlund.

I dolori alla schiena costringeranno infatti il danese a non giocare più di una gara a settimana, per non correre ulteriori rischi. Un guaio muscolare con cui dovrà convivere per un po’ di tempo.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG