A Mediaset, De Laurentiis ha commentato così la finale di Supercoppa italiana persa dal suo Napoli.

DE LAURENTIIS – «A me dispiace per Rocchi, perché sta vivendo una specie di incubo. Non mi va di documentare con quelli che sono dei pensieri dei tifosi. Se mi trasformo da tifoso posso andare giù pesante. La debolezza quest’anno degli arbitri parla da sola. Mi dispiaceva per Rocchi, con il quale mi sono intrattenuto prima della partita. Chissà quale ulteriore imbarazzo proverà questa sera».

The post De Laurentiis: «La debolezza degli arbitri parla da sola. Mi dispiace per Rocchi» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG