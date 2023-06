Il patron del Napoli De Laurentiis ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione di Rudi Garcia

De Laurentiis ha parlato nella conferenza stampa di presentazione di Garcia, rilanciando le ambizioni del Napoli:

«Lo scudetto è stato un fatto iniziatico, mi auguro. Finalmente ce l’abbiamo fatta ma spero non sia un caso ma l’inizio di un percorso che una città come Napoli merita. L’obiettivo è provare a ripeterci. Spero poi di arrivare in finale di Champions, ci metterei la firma».

L’articolo De Laurentiis: «Lo scudetto solo l’inizio, ora vogliamo la finale di Champions League» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG