Il giornalista danese Mads Glenn Wehlast ha provato a fare un ritratto delle caratteristiche del difensore in orbita nerazzurra.

L’Inter è molto vicina ad acquistare il difensore Yann Bisseck, Tuttosport ha intervistato Mads Glenn Wehlast per chiedere un parere su di lui. “Si tratta di un calciatore intelligente, forte nel gioco aereo. Per un ragazzo dal fisico possente, dotato pure di un’ottima tecnica di base. Sa impostare l’azione, ma si lancia anche in avanti per cercare il gol. Possiede un buon tiro, non è quel tipo di difensore che aspetta gli avversari e non sale mai in attacco”.

Simon Kjaer

“Con tutte le dovute proporzioni, che devono essere fatte, direi che può ricordare per alcune peculiarità Bastoni per come imposta l’azione. Van Dijk per la proposizione in avanti e Kjaer per il colpo di testa. Tutti sapevano che la cifra della sua clausola rescissoria fosse di 7 milioni di euro. L’Eintracht Francoforte era molto interessato a Bisseck. Ma capisco perfettamente perché tra le due opzioni abbia preferito quella nerazzurra, dato che parliamo dell’ultima finalista della Champions. È una grande squadra e lui migliorerà ancora tanto. È un talento di 22 anni che si è particolarmente distinto in Danimarca negli ultimi anni. Vediamo come si comporta all’Inter, dove avrà una grande opportunità. Lui ha tutte le potenzialità per essere un top e vivere un’ottima carriera“.

L’articolo Wehlast: “Bisseck con le dovute proporzioni ha qualcosa di Bastoni, Van Dijk e Kjaer” proviene da Notizie Inter.

