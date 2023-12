Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis premiato alla Biennale di Venezia ha raccontato le emozioni dello scudetto vinto e non solo

Le parole del patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis premiato alla Biennale di Venezia ha raccontato le emozioni dello scudetto vinto e non solo:

«Sono arrivato nel mondo del calcio che non sapevo nulla, venivo dal basket avendoci giocato da bambino pur essendo molto basso. Quando dicevano 4-4-2 non riuscivo a capire, dicevano c’è anche il 4-3-3, ah beh…ma è stata un’impresa di vita straordinaria. Questo vale per tutti i settori della professione, anche nel cinema è stato fondamentale»

TAGLIO STIPENDI – «Due anni fa ho dovuto riportare gli stipendi a 90 milioni dopo che ero arrivato a oltre 140. Lo ha dovuto fare anche il Milan»

CAGLIARI – «Domani arriva il Cagliari di Ranieri, che fu molto fortunato lo scorso anno con un gol al novantesimo contro il Bari valso la promozione in Serie A»

The post De Laurentiis si racconta: «Scudetto impresa di vita, ho dovuto fare come il Milan» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG