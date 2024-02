Da Mazzarri a Calzona, è ufficiale il ribaltone in casa Napoli. A Sky Sport, il presidente De Laurentiis ha parlato anche del possibile ritorno di Marek Hamsik.

DE LAURENTIIS – «Ritorno di Hamsik? Marek è molto intrigato dall’idea di tornare a lavorare per questa società per la quale negli anni ha detto no a top club come Milan e Juventus».

