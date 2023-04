De Laurentiis: «UEFA senza testa, siamo schiavi di un ministero del calcio». Il duro attacco del presidente del Napoli

De Laurentiis dopo l’assemblea di Lega a Milano a cui ha partecipato anche la Juve ha lanciato un duro attacco all’UEFA per l’organizzazione delle sfide in Champions League. Queste le parole riprese da Calcio e Finanza in riferimento alla tripla sfida Napoli-Milan tra campionato e coppa.

LE PAROLE – «Queste sono le problematiche di una UEFA senza testa, perché immaginatevi se avessimo avuto anche una quarta partita di Coppa Italia, sarebbe stato ridicolo così come è ridicolo giocare tre volte contro la stessa squadra. Se uno sta facendo una competizione europea vuole confrontarsi con le migliori squadre europee. Il Milan avrebbe dovuto giocare contro una squadra europea, il Napoli contro un’altra squadra europea. Finché non cambieremo la UEFA saremo tutti quanti schiavi di un ministero del calcio e non di una associazione di imprese vere di calcio».

