Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non ha mandato giù gli episodi successi al Maradona: presto un confronto con gli arbitri

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non ha mandato giù gli episodi successi al Maradona, che a suo dire hanno danneggiato gli azzurri nel match giocato contro l’Inter.

A margine del Gran Galà del calcio di AIC, non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito, ma ha espresso le sue preoccupazioni a Gravina. Di certo chiederà un incontro per discutere della situazione arbitri, così da evitare che gli sforzi fatti finora da Mazzarri possano essere vanificati. Magari già prima della Juve, come scrive Tuttosport.

The post De Laurentiis vede gli arbitri: presto un incontro dopo le polemiche di Napoli-Inter appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG