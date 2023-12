Alessio Tacchinardi fa un nome per il centrocampo della Juve in vista del mese di gennaio: ecco cosa ha detto l’ex bianconero

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juve, ha così parlato in un’intervista a Tuttosport.

SFIDA JUVE-INTER – «Si e finalmente è tornata questa grande sfida: mancava da troppi anni. I nerazzurri sono una macchina quasi perfetta e sono più avanti dei bianconeri a livello di gioco, rosa e idee, ma la squadra di Allegri ha ampi margini di miglioramento perchè ha espresso solo il 70% del suo potenziale».

MERCATO – «Serve un rinforzo a centrocampo non solo numerico, visti i casi Pogba e Fagioli, ma anche qualitativo. Per me la Juve deve prendere l’argentino De Paul: per come gioca Allegri è il centrocampista giusto».

