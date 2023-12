Denis Zakaria punge la Juve e il Chelsea per le ultime difficili stagioni vissute sul terreno di gioco: ecco cosa ha detto

Ad RMC Sport, Denis Zakaria ha così parlato delle ultime difficili annate vissute tra Juve e Chelsea.

LE PAROLE – «Le ultime due stagioni? Non è stato semplice, ma è stato anche il periodo nel quale ho imparato di più nella mia carriera. Dopo aver vissuto un periodo simile ti rendi conto che non puoi dare nulla per contato e l’unica cosa che puoi fare e lavorare per rimanere dove sei. Adesso sto dando tutto quello che ho per mettermi alle spalle quel momento perché per un giocatore è molto complicato. Quando hai poche possibilità anche essere fisicamente pronto non è semplice. In più sotto il piano mentale vorresti giocare e non puoi. È stato frustrante anche perché la squadra non andava bene».

