Il difensore olandese è deciso nel voler andar via da Torino ma la distanza tra bianconeri e bavaresi è molto alta.

Il Bayern Monaco è la squadra che più di tutte ha mostrato interesse su Matthijs De Ligt al momento, la trattativa resta però complessa per via delle richieste altissime della Juventus, richieste che sono favorite dalla giovanissima età del giocatore.

Bayern Monaco

Il contratto dell’olandese ha una clausola rescissoria di 125 milioni e i bianconeri per via della scadenza non lontanissima (2024) e del suo desiderio di andarsene chiedono tra i 90 ed i 100 milioni; i tedeschi sono arrivati ad offrire 60 più 10 di bonus, proposta rifiutata. Secondo la Bild il giocatore starebbe spingendo per favorire il trasferimento in Germania e sarebbe perciò disposto a ridursi l’ingaggio per permettere al Bayern di offrire di più alla Juventus; difficile che l’operazione si chiuda in tempi brevi.

