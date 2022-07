Si avvicina la seconda offerta del Bayern Monaco che sarà probabilmente l’ultima per avere De Ligt dalla Juventus.

Il centrale della Juventus, l’olandese De Ligt ha deciso di andare al Bayern Monaco forte della proposta altissima di contratto che gli assicura la società bavarese. Ma i campioni di Germania devono spingersi ad una cifra base di 80 milioni di euro più bonus. Il distacco dalla richiesta è quasi di oltre 25 milioni di euro. Non sono pochi, colmabili sì ma non di così fretta decisione.

Matthijs De Ligt

Se il Bayern Monaco soddisferà le richieste bianconere, il prescelto come sostituto è Pau Torres. Il fortissimo centrale spagnolo di venticinque anni del Villarreal ha una clausola intorno ai 60 milioni ma la società a 50 milioni di euro può lasciarlo partire. Ma se i tedeschi non soddisfaranno le richieste l’olandese potrebbe pure restare, riallacciando il discorso rinnovo per dopo l’inverno per vedere se i bianconeri saranno tornati al vertice.

