De Ligt: «Non dormirò con Haaland. Guardiola E’ il migliore». L’intervista dell’ex Juve alla vigilia di City Bayern

De Ligt ha concesso un’intervista a Sky Sport alla vigilia del quarto di finale di andata che il Bayern Monaco giocherà in casa del Manchester City. Queste le parole dell’ex Juve.

TUCHEL – «Si è integrato bene. Ha tanta esperienza e si vede, ha allenato Psg e Chelsea. È qua da due settimane, ma si vede subito cosa vuole da noi. Speriamo che domani giochiamo bene e come vuole lui per fare un bel risultato».

HAALAND – «Speriamo che dormo bene, non è possibile che dormo domani in partita sennò fa tanti gol… E’ un grande attaccante con grande qualità. Dobbiamo essere molto focalizzati su di lui e non solo. Noi difensori dobbiamo stare sempre svegli».

IN FUTURO CON GUARDIOLA – «Mi piacerebbe essere allenato da lui? Si ovviamente. Guardiola è l’allenatore più forte del mondo. Sta facendo un gran lavoro da anni col Manchester City. Ricevere complimenti da lui è bello, ma io sto pensando solo alla partita di domani con un grande allenatore come Tuchel».

