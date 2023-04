Juventus Next Gen, in tre cercano riscatto. Brambilla fa i loro nomi alla vigilia della finale col Vicenza

Brambilla alla vigilia di Vicenza Juventus Next Gen ha parlato di tre giocatori in cerca di riscatto: Cerri, Barbieri e Da Graca.

IN COSA E’ CRESCIUTO CERRI – «È migliorato dal punto di vista fisico, della tenuta fisica. In queste ultime partite viene premiato il lavoro fatto da inizio anno, dal punto di vista tecnico non è mai stato in discussione. Questo ha fatto la differenza».

BARBIERI – «Ha avuto questo problema muscolare, deve riacquistare la condizione migliore. È pronto, carico, ha voglia di essere presente domani. È stato lontano tanto dal campo ma con la voglia che ha si riesce ad andare oltre».

DA GRACA – «Ha avuto un anno un po’ difficile da questo punto di vista. Quando iniziava a entrare in condizione si fermava di nuovo. Nell’ultimo periodo l’ho visto bene».

