Pogba chiede scusa ai tifosi: il gesto alla Continassa del francese che potrebbe tornare tra i convocati con lo Sporting

Pogba questa mattina si è allenato in gruppo alla Continassa durante la seduta a porte aperte. Il francese è stato il più applaudito dai 300 tifosi della Juve presenti. E lui ad un certo punto si è rivolto al popolo bianconero con un gesto di scusa per una stagione che non è mai partita.

A rivelarlo è Paolo Aghemo a Sky Sport 24, confermando che Pogba potrebbe tornare tra i convocati giovedì per lo Sporting.

