Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Lunedì 10 aprile: notizie Serie A

Seduta a porte aperte per la Juventus, in campo questa mattina a tre giorni dal match con lo Sporting. Pogba ha svolto l’intero allenamento in gruppo e potrebbe tornare tra i convocati.

Vlahovic, invece, non ha lavorato a causa di una lieve distorsione alla caviglia ed è a rischio.

CONTINUA A LEGGERE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A SU CALCIONEWS24

The post Notizie Serie A LIVE: Vlahovic non si allena, Pogba torna tra i convocati? appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG